مسؤول إيراني: الكرة في ملعب الولايات المتحدة لحسم مستقبل التفاوض

قال المتحدث باسم لجنة والسياسة الخارجية في ، إبراهيم رضائي، إن مستقبل المفاوضات الجارية يعتمد على القرار الذي ستتخذه ، مؤكدًا أن تمتلك "خطوطًا حُمْر وثوابت لن تتراجع عنها تحت أي ظرف"، بحسب وصفه.وأوضح رضائي أن طهران متمسكة بمواقفها الأساسية، مضيفًا أن على أن تقرر ما إذا كانت ستستجيب للمطالب عبر المسار الدبلوماسي أم ستواجه تداعيات استمرار التصعيد.وأشار إلى وجود تباين في المواقف خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن بعض التقارير تتحدث عن موافقة واشنطن على عدد من الشروط التي طرحتها ، في حين تفيد تقارير أخرى بأن الجانب الأمريكي غيّر مواقفه أو تراجع عن بعض التفاهمات المطروحة.وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي أن الصورة لا تزال غير واضحة بشكل كامل، قائلاً إن الجانب الإيراني لا يمتلك حتى الآن تقييماً دقيقاً بشأن الموقف النهائي للولايات المتحدة من العالقة في المفاوضات.