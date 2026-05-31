رئيس البرلمان الإيراني: لا اتفاق قبل ضمان مصالح الأمة الإيرانية

أشار قاليباف، اليوم الأحد، إلى أن "لا تثق بوعود "، و"ما يهم هو النتائج فقط".أضاف قاليباف، مستذكراً الراحل : "المرشد الراحل علَّمنا ألا ننحني أمام التهديدات ومحاولات فرض السلطة".وتابع: "لا اتفاق حتى تتحقق مصالح أمتنا".وفي ما يخص الخلافات الداخلية، قال: "العدو يسعى لممارسة ضغوط اقتصادية وحرب إعلامية لإثارة الخلافات وزعزعة التماسك الوطني"، متابعاً: "علينا عدم تحويل الخلافات إلى صراعات وانقسامات".