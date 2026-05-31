بزشكيان: إيران تواجه تحديات معقدة والجامعات يجب أن تقود مسيرة الحلول

31-05-2026 | 06:24
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تواجه مرحلة حساسة ومجموعة من التحديات المعقدة في مختلف المجالات، مشددًا على أن إدارة الدولة لا ينبغي أن تبقى محصورة في دائرة محدودة من المسؤولين وصناع القرار، بل يجب توسيع المشاركة والاستفادة من جميع الطاقات الوطنية والعلمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بزشكيان مع وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، فقد ناقش أوضاع التعليم العالي خلال فترة الحرب الأخيرة وما بعدها، وخطط تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي بما يتناسب مع الظروف الجديدة التي تمر بها البلاد.

وأوضح الرئيس الإيراني أن تقدم البلاد مرهون بتحويل رأس المال العلمي والمعرفي إلى قدرة فعلية على حل المشكلات، مؤكدًا أن مجرد امتلاك المعرفة لا يكفي ما لم تُترجم إلى حلول عملية تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأشار إلى أن الجامعات يجب أن تتحول إلى مراكز رئيسة لمعالجة قضايا البلاد، وأن تتولى كل جامعة مسؤولية الإسهام في حل مشكلات البيئة والمجتمع المحيط بها، بدلاً من الاكتفاء بدور التعليم ونقل المعرفة فقط.

وشدد بزشكيان على ضرورة اعتماد "حل المشكلات" معياراً أساسياً في تقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أن القضايا التي تواجه إيران أصبحت أكثر تعقيداً وتحتاج إلى رؤى متعددة التخصصات وإلى مشاركة فعالة من الأكاديميين والباحثين في صنع القرار والتنفيذ.

كما دعا إلى إشراك جميع الجامعات في مختلف المحافظات في معالجة القضايا الوطنية والإقليمية، وعدم حصر هذه المهمة بالمؤسسات الأكاديمية الكبرى فقط.

وفي جانب آخر، انتقد الرئيس الإيراني التوسع غير المدروس لبعض مؤسسات التعليم العالي خلال السنوات الماضية، معتبراً أن زيادة عدد الجامعات من دون وضوح في المهام والأهداف والفاعلية لا تلبي متطلبات التنمية، داعياً إلى إعادة تصميم آليات تقييم الجامعات وتخصيص الموارد وفق الأداء والنتائج الفعلية.

وأكد بزشكيان أن الحكومة مستعدة لتوفير كل ما يلزم لتعزيز دور الجامعات في مواجهة التحديات الوطنية، مشيراً إلى أن القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والطاقة والثقافة تمثل مجالات واسعة يمكن للمؤسسات الأكاديمية أن تسهم فيها بشكل مباشر.

وختم بالقول إن إيران، رغم ما حققته من إنجازات خلال العقود الماضية، لا تزال بحاجة إلى تفعيل قدراتها البشرية والعلمية بصورة أكبر لتقليص الفجوة مع الدول المتقدمة وتسريع مسيرة التنمية والتقدم الوطني.
 
