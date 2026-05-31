فاجعة وعدد كبير من القتلى.. انفجار يدمّر قرية في ميانمار

قُتل 55 شخصاً، بينهم 6 أطفال، جراء انفجار عرضي لمتفجرات تُستخدم في التعدين داخل منطقة خاضعة لسيطرة جماعات متمردة في ميانمار.

وقالت "جبهة تحرير بالاونغ الذاتية/جيش تحرير تاآنغ الوطني"، المعروفة أيضاً باسم "PSLF/TNLA"، في بيان إن الانفجار وقع بعد ظهر الأحد في الشمالية، وأسفر أيضاً عن إصابة عدد من الأشخاص.

ونقلت وكالة "شوي في ماي" عن رجال إنقاذ قولهم إن قرية كاونغ تات في بلدة نامكام دُمّرت بشكل شبه كامل، فيما أصيب "العشرات" في الحادث.

وأطلق مسؤولون محليون نداءً عاجلاً للتبرع ، في وقت يواصل عمال الإنقاذ محاولات إخراج ضحايا عالقين تحت الأنقاض.

وأكدت "PSLF/TNLA" أن عدداً من منازل القرية تضرر بعدما انفجر ناعم مخزن لعمليات التعدين عن طريق الخطأ، قرابة الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وبحسب البيان، فإن الضحايا هم 25 أنثى و30 ذكراً، على أن يتم التحقيق في سبب الانفجار بشكل مفصل، واتخاذ الإجراءات "وفقاً للقانون".

ويُعد جيش تحرير تاآنغ الوطني من أبرز الجماعات العرقية المتمردة في ميانمار، ويقاتل من أجل عن الحكومة المركزية، فيما يشكل مع جبهة تحرير بالاونغ الذاتية جزءاً من جبهة مقاومة للحكومة العسكرية في البلاد.