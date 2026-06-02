البحرين تحظر سفر مواطنيها إلى إيران والعراق

منعت البحرينية سفر المواطنين إلى والعراق حتى إشعار آخر، مرجعةً "القرار" إلى توتر الأوضاع الأمنية الناجمة عما وصفته بـ "العدوان الآثم".وقالت : انطلاقاً من الحرص على حفظ أمن الوطن وسلامة كافة المواطنين، تعلن وزارة الداخلية أنه تقرر منع سفر المواطنين إلى كل من الجمهورية الإسلامية وجمهورية ، وذلك حتى إشعار آخر.وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.