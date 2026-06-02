الفقر في ألمانيا يبلغ مستوى قياسياً

Advertisement

وقالت الجمعية في تقريرها إن الفجوات الاجتماعية في ألمانيا تتسع، فيما يزداد الفقر رسوخاً بين كبار السن والنساء والآباء والأمهات العازبين.وقال المدير التنفيذي للجمعية يواكيم روك: "نشهد مجتمعاً يتباعد اجتماعياً أكثر فأكثر"، محذراً من أن الحديث عن مزيد من التخفيضات يزيد الخوف وعدم اليقين، ويصب في مصلحة الشعبويين والمتطرفين.وبحسب تعريف ، يعد الأشخاص معرضين لخطر الفقر إذا كان دخلهم أقل من 60% من متوسط الدخل الوطني. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 شهرياً للأسرة المكونة من شخص واحد، و3036 يورو لأسرة تضم شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.وأشار التقرير إلى أن كثيراً من الأسر تواجه صعوبة في تغطية النفقات اليومية، إذ لم يكن دخل 6.9% من السكان كافياً العام الماضي لتغطية تكاليف المعيشة المنتظمة، بما في ذلك فواتير الطاقة واستبدال الأجهزة المنزلية الأساسية.وبلغ معدل الفقر بين من هم في سن 65 عاماً وما فوق 19.5%، أي أن نحو شخص من كل خمسة في هذه الفئة العمرية متأثر بالفقر. وترتفع النسبة بين النساء فوق 75 عاماً إلى 21.3%.كما يواجه الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم خطراً أكبر، بنسبة 30.3%، مقابل 28.9% للآباء والأمهات العازبين.وحذر روك من أن تأثر كبار السن، طويلة من العمل، والأسر التي لديها أطفال، يكشف أوجه قصور في دولة الرفاه، معتبراً أن تطبيق مزيد من التخفيضات "لا يكافح الأزمات، بل يزيدها سوءاً".