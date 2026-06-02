تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الفقر في ألمانيا يبلغ مستوى قياسياً

Lebanon 24
02-06-2026 | 07:15
A-
A+
الفقر في ألمانيا يبلغ مستوى قياسياً
الفقر في ألمانيا يبلغ مستوى قياسياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفع معدل الفقر في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 16.1% عام 2025، ما يعني أن نحو 13.3 مليون شخص باتوا مصنفين ضمن دائرة الفقر، وفق تقرير صادر عن جمعية "باريتي" للرعاية الاجتماعية.
Advertisement

وقالت الجمعية في تقريرها إن الفجوات الاجتماعية في ألمانيا تتسع، فيما يزداد الفقر رسوخاً بين كبار السن والنساء والآباء والأمهات العازبين.

وقال المدير التنفيذي للجمعية يواكيم روك: "نشهد مجتمعاً يتباعد اجتماعياً أكثر فأكثر"، محذراً من أن الحديث عن مزيد من التخفيضات يزيد الخوف وعدم اليقين، ويصب في مصلحة الشعبويين والمتطرفين.

وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يعد الأشخاص معرضين لخطر الفقر إذا كان دخلهم أقل من 60% من متوسط الدخل الوطني. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو شهرياً للأسرة المكونة من شخص واحد، و3036 يورو لأسرة تضم شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.

وأشار التقرير إلى أن كثيراً من الأسر تواجه صعوبة في تغطية النفقات اليومية، إذ لم يكن دخل 6.9% من السكان كافياً العام الماضي لتغطية تكاليف المعيشة المنتظمة، بما في ذلك فواتير الطاقة واستبدال الأجهزة المنزلية الأساسية.

وبلغ معدل الفقر بين من هم في سن 65 عاماً وما فوق 19.5%، أي أن نحو شخص من كل خمسة في هذه الفئة العمرية متأثر بالفقر. وترتفع النسبة بين النساء فوق 75 عاماً إلى 21.3%.

كما يواجه الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم خطراً أكبر، بنسبة 30.3%، مقابل 28.9% للآباء والأمهات العازبين.

وحذر روك من أن تأثر كبار السن، بعد سنوات طويلة من العمل، والأسر التي لديها أطفال، يكشف أوجه قصور في دولة الرفاه، معتبراً أن تطبيق مزيد من التخفيضات "لا يكافح الأزمات، بل يزيدها سوءاً".
مواضيع ذات صلة
وكالة إيسنا: انخفاض قيمة العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي بلغ 1.8 مليون ريال مقابل الدولار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 17:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
70% من السودانيين تحت خط الفقر
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 17:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا: أُبلغنا إسرائيل بضرورة حصر تحركاتها في لبنان في "الدفاع الضروري عن النفس"
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 17:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزونات النفط العالمية قد تهبط إلى مستويات قياسية مع استمرار إغلاق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 17:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي

بعد سنوات

الأوروبي

أوروبي

العمري

باريت

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-06-02
Lebanon24
10:09 | 2026-06-02
Lebanon24
10:00 | 2026-06-02
Lebanon24
09:32 | 2026-06-02
Lebanon24
09:30 | 2026-06-02
Lebanon24
09:25 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24