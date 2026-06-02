4 عمّال داخل سيارة محترقة.. لغز يهزّ جنوب إيطاليا

ألقت السلطات القبض على مواطنين باكستانيين، الثلاثاء، للاشتباه في تورطهما بمقتل 4 عمال مزارع باكستانيين، عُثر عليهم داخل سيارة محترقة في منطقة جنوب البلاد.

وأفادت قناة "TG24" الإيطالية بأن الضحايا عُثر عليهم، الاثنين، داخل سيارة صغيرة محترقة في أميندولارا، بمقاطعة كوزنسا.

وقال في كاستروفيلاري، أليساندرو داليسيو، إن الرجلين "يشتبه بهما بشدة في ارتكاب جرائم قتل متعددة ومشددة".

وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق شمل مراجعة تسجيلات كاميرات مراقبة من محطة وقود حيث عُثر على السيارة.

وبحسب المحققين، أظهرت اللقطات شخصين قرب السيارة قبل اندلاع الحريق، فيما قال المدعون إن الفيديو يبدو أنه يظهر المشتبه بهما وهما يغلقان أبواب السيارة من الخارج، قبل أن يغادرا المكان بعد اشتعال النيران.

وأوقفت السلطات المشتبه بهما في بلدة فيلابيانا، بعد استجوابهما في مقر الشرطة في كوزنسا ومتابعة التحقيقات.

وأكد داليسيو أن التحقيق لا يزال مستمراً لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد أي مسؤوليات إضافية.