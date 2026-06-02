عربي-دولي

4 عمّال داخل سيارة محترقة.. لغز يهزّ جنوب إيطاليا

Lebanon 24
02-06-2026 | 07:26
4 عمّال داخل سيارة محترقة.. لغز يهزّ جنوب إيطاليا
4 عمّال داخل سيارة محترقة.. لغز يهزّ جنوب إيطاليا
ألقت السلطات الإيطالية القبض على مواطنين باكستانيين، الثلاثاء، للاشتباه في تورطهما بمقتل 4 عمال مزارع باكستانيين، عُثر عليهم داخل سيارة محترقة في منطقة كالابريا جنوب البلاد.

وأفادت قناة "TG24" الإيطالية بأن الضحايا عُثر عليهم، الاثنين، داخل سيارة صغيرة محترقة في أميندولارا، بمقاطعة كوزنسا.

وقال المدعي العام في كاستروفيلاري، أليساندرو داليسيو، إن الرجلين "يشتبه بهما بشدة في ارتكاب جرائم قتل متعددة ومشددة".

وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق شمل مراجعة تسجيلات كاميرات مراقبة من محطة وقود حيث عُثر على السيارة.

وبحسب المحققين، أظهرت اللقطات شخصين قرب السيارة قبل اندلاع الحريق، فيما قال المدعون إن الفيديو يبدو أنه يظهر المشتبه بهما وهما يغلقان أبواب السيارة من الخارج، قبل أن يغادرا المكان بعد اشتعال النيران.

وأوقفت السلطات المشتبه بهما في بلدة فيلابيانا، بعد استجوابهما في مقر الشرطة في كوزنسا ومتابعة التحقيقات.

وأكد داليسيو أن التحقيق لا يزال مستمراً لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد أي مسؤوليات إضافية.

