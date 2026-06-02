العلماء يبتعدون عن أسوأ توقعات الاحتباس الحراري

ويُعرف هذا السيناريو باسم "RCP 8.5"، وقد استخدمه الباحثون لسنوات في دراسة تداعيات الارتفاع الكبير جداً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ يفترض ارتفاع حرارة العالم بين 4.5 و5 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل بحلول عام 2100.لكن دراسة علمية حديثة خلصت إلى أن هذا المسار أصبح مستبعداً بصورة متزايدة، بفعل تراجع كلفة الطاقة المتجددة، وتشدد السياسات المناخية، وتباطؤ نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة النرويجية "NRK".وقال عالم المناخ سامسيت إن التكنولوجيا الخضراء حققت تقدماً كبيراً، موضحاً أن الانبعاثات لا تزال ترتفع، لكنها باتت تزيد بنحو 1% سنوياً، بعدما كانت ترتفع بين 3 و4% في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.وأشار سامسيت إلى أن التوقعات المناخية المستقبلية تعتمد إلى حد كبير على السلوك والقرارات السياسية، لافتاً إلى أن نجاح السياسات المناخية قد يؤدي إلى خفض سريع للانبعاثات، فيما قد تقود الحروب وفشل هذه السياسات إلى مستويات مرتفعة جداً منها.وتعتمد النماذج المناخية على مجموعة سيناريوهات، تمتد من خفض سريع للانبعاثات إلى مسارات تفشل فيها الحكومات في الحد من غازات الاحتباس الحراري.وبحسب سامسيت، من غير المرجح أن يلعب سيناريو "RCP 8.5" دوراً رئيسياً في تقرير التقييم المقبل للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، معتبراً أن التركيز على السيناريوهات المتوسطة أصبح أكثر أهمية.ورغم ذلك، يحذر العلماء من بقاء حالة عدم يقين بشأن مدى قوة استجابة النظام المناخي للانبعاثات، إذ قال سامسيت إن المسألة لا تتعلق فقط بحجم الانبعاثات، بل أيضاً بمدى قوة رد فعل المناخ عليها.