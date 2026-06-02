تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

العلماء يبتعدون عن أسوأ توقعات الاحتباس الحراري

Lebanon 24
02-06-2026 | 07:32
A-
A+
العلماء يبتعدون عن أسوأ توقعات الاحتباس الحراري
العلماء يبتعدون عن أسوأ توقعات الاحتباس الحراري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتجه علماء المناخ بشكل متزايد إلى التقليل من الاعتماد على أحد أكثر سيناريوهات الاحتباس الحراري تشاؤماً، بعدما باتت الاتجاهات الحالية في الطاقة المتجددة وسياسات المناخ وانبعاثات الكربون تجعل تحققه أقل ترجيحاً.
Advertisement

ويُعرف هذا السيناريو باسم "RCP 8.5"، وقد استخدمه الباحثون لسنوات في دراسة تداعيات الارتفاع الكبير جداً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ يفترض ارتفاع حرارة العالم بين 4.5 و5 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100.

لكن دراسة علمية حديثة خلصت إلى أن هذا المسار أصبح مستبعداً بصورة متزايدة، بفعل تراجع كلفة الطاقة المتجددة، وتشدد السياسات المناخية، وتباطؤ نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة النرويجية "NRK".

وقال عالم المناخ بيورن سامسيت إن التكنولوجيا الخضراء حققت تقدماً كبيراً، موضحاً أن الانبعاثات لا تزال ترتفع، لكنها باتت تزيد بنحو 1% سنوياً، بعدما كانت ترتفع بين 3 و4% في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

وأشار سامسيت إلى أن التوقعات المناخية المستقبلية تعتمد إلى حد كبير على السلوك البشري والقرارات السياسية، لافتاً إلى أن نجاح السياسات المناخية قد يؤدي إلى خفض سريع للانبعاثات، فيما قد تقود الحروب وفشل هذه السياسات إلى مستويات مرتفعة جداً منها.

وتعتمد النماذج المناخية على مجموعة سيناريوهات، تمتد من خفض سريع للانبعاثات إلى مسارات تفشل فيها الحكومات في الحد من غازات الاحتباس الحراري.

وبحسب سامسيت، من غير المرجح أن يلعب سيناريو "RCP 8.5" دوراً رئيسياً في تقرير التقييم المقبل للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، معتبراً أن التركيز على السيناريوهات المتوسطة أصبح أكثر أهمية.

ورغم ذلك، يحذر العلماء من بقاء حالة عدم يقين بشأن مدى قوة استجابة النظام المناخي للانبعاثات، إذ قال سامسيت إن المسألة لا تتعلق فقط بحجم الانبعاثات، بل أيضاً بمدى قوة رد فعل المناخ عليها.
مواضيع ذات صلة
بطارية صوديوم تمنع الانهيار الحراري
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 17:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نقص وقود الطائرات ينذر بشلل عالمي... العالم يواجه أسوأ سيناريوهات في الايام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 17:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
يوميا.. كم سعرة حرارية يحتاج الشخص البالغ؟
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 17:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": بالونات حرارية فوق السكسكية
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 17:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الطاقة المتجددة

الثورة الصناعية

المستقبل

النرويج

الثورة

التركي

البشري

بيورن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-06-02
Lebanon24
10:09 | 2026-06-02
Lebanon24
10:00 | 2026-06-02
Lebanon24
09:32 | 2026-06-02
Lebanon24
09:30 | 2026-06-02
Lebanon24
09:25 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24