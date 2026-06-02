عصائب أهل الحق تبدأ الانسحاب من الحشد.. سلاحها تحت سلطة الدولة

أعلنت عصائب أهل الحق، إحدى أبرز وأقوى والعسكرية في ، يوم الثلاثاء أنها ستشكل لجنة للبدء في الانسحاب من قوات ووضع أسلحتها تحت سيطرة الدولة.

وقالت الحركة في بيان لها إن اللجنة ستكون مسؤولة عن "استكمال جميع المتطلبات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك حصر جميع الأفراد والأسلحة والمركبات والمعدات والوسائل اللوجستية، والتنسيق مع القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما يتماشى مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية".

سيترأس اللجنة جواد الطالباوي، وسيكون أعضاءها رافد ، وعبد الله شاكر كامل، وعلي حمزة كاظم. تأسست عصائب أهل الحق في عام 2006 كفصيل مسلح انشق عن جيش التابع للحركة الصدرية بقيادة قيس الخزالي. وهي ثاني جماعة في العراق تعلن اندماجها في ، وذلك بعد خطوة مماثلة قام بها رجل الدين مقتدى ، الذي حل " السلام" التابعة له وضمها إلى الدولة، وهي خطوة رحب بها رئيس الوزراء علي الزيادي.