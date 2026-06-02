عربي-دولي

عصائب أهل الحق تبدأ الانسحاب من الحشد.. سلاحها تحت سلطة الدولة

02-06-2026 | 07:55
عصائب أهل الحق تبدأ الانسحاب من الحشد.. سلاحها تحت سلطة الدولة
أعلنت عصائب أهل الحق، إحدى أبرز وأقوى القوى السياسية والعسكرية الشيعية في العراق، يوم الثلاثاء أنها ستشكل لجنة للبدء في الانسحاب من قوات الحشد الشعبي ووضع أسلحتها تحت سيطرة الدولة.
وقالت الحركة في بيان لها إن اللجنة ستكون مسؤولة عن "استكمال جميع المتطلبات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك حصر جميع الأفراد والأسلحة والمركبات والمعدات والوسائل اللوجستية، والتنسيق مع القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما يتماشى مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية".
 
سيترأس اللجنة جواد الطالباوي، وسيكون أعضاءها رافد صالح علي، وعبد الله شاكر كامل، وعلي حمزة كاظم. تأسست عصائب أهل الحق في عام 2006 كفصيل مسلح انشق عن جيش المهدي التابع للحركة الصدرية بقيادة قيس الخزالي. وهي ثاني جماعة في العراق تعلن اندماجها في مؤسسات الدولة، وذلك بعد خطوة مماثلة قام بها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي حل "كتائب السلام" التابعة له وضمها إلى الدولة، وهي خطوة رحب بها رئيس الوزراء علي الزيادي.
"عصائب أهل الحق" في العراق: سنشكل لجنة لفك الارتباط بالحشد وحصر السلاح بيد الدولة
الرئيس عون: لبنان ملتزم حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه
العصائب تتخذ قرارًا مفصليًا.. وسلاحها في عهدة الدولة
رئيس الحكومة العراقية: إصلاح المنظومة الأمنية يبدأ بحصر السلاح بيد الدولة
