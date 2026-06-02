علماء يفكون رسالة غامضة قادمة من الفضاء... ما هو مصدرها؟

ويعتقد العلماء أنهم ربما تمكنوا من تفكيك شيفرة مصدر بعضٍ من أكثر الإشارات غموضاً وقوةً، وهي إشارات قادمة من الفضاء. تمكَّن علماء الفضاء والفلك من تفكيك عبارة عن رسالة آتية من منطقة نائية في الفضاء إلى كوكب الأرض، وكان يسود الاعتقاد بأنها رسائل من كائنات فضائية تحاول الوصول إلى البشر أو تريد مخاطبتهم أو فحص ما يجري على كوكب الأرض.ويعتقد العلماء أنهم ربما تمكنوا من تفكيك شيفرة مصدر بعضٍ من أكثر الإشارات غموضاً وقوةً، وهي إشارات قادمة من الفضاء.

وقال تقرير نشرته جريدة "إندبندنت" إن هذه الشيفرة أو الرسائل الفضائية الغامضة التي لطالما حيرت العلماء هي "ظواهر راديوية عابرة طويلة المدى"، وهي عبارة عن موجات راديوية وأشعة سينية قوية ومنتظمة، تتكرر كل 1.4 ساعة، ويبدو أنها تأتي من مناطق نائية قليلة في مجرتنا.



وبحسب التقرير فإن الباحثين والعلماء يعتقدون الآن أنهم حددوا مصدرها، وهو نجم صغير كثيف يُسمى القزم الأبيض، يجذب مواداً من نجمه المرافق الأكبر حجماً والأقل كثافة. ويعتقد الباحثون أن هذه المواد تدور حلزونياً نحوه، مُنتجةً هذه الموجات.



وقال كوفي روز، طالب الدكتوراه في الذي قاد الاكتشاف: "للمرة الأولى، حددنا مصدر هذه الإشارات، مؤكدين أن مصدرها نجم متغير كارثي، أو نجم قزم أبيض يتراكم عليه المادة".



وأضاف: "لطالما حيّرت الراديوية العابرة طويلة المدى علماء لسنوات. لم نعثر إلا على نحو اثنتي عشرة ظاهرة، وظلت أصولها غامضة. والآن، تمكّنا من إثبات أن مصدر إحدى هذه الظواهر العابرة هو قزم أبيض يسحب بنشاط المادة من نجم مرافق".

ونُشرت نتائج هذه الدراسة في ورقة بحثية جديدة بعنوان "انبعاثات دورية من موجات الراديو والأشعة السينية من نظام ثنائي من الأقزام البيضاء المتراكمة"، في مجلة "نيتشر أسترونومي". (العربية)