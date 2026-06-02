بن فرحان تلقى رسالة خطية من لافروف

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أفادت ، أن الوزير فيصل بن فرحان تلقى رسالة خطية من نظيره الروسي ، حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وأضافت أن "الرسالة تسلمها وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء في ديوان الوزارة في ، سفير لدى كوزلوف".