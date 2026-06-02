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عربي-دولي

روبيو: خامنئي لا يزال على قيد الحياة

Lebanon 24
02-06-2026 | 12:26
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روبيو: خامنئي لا يزال على قيد الحياة
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كشف وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، أنّ "المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة، ويشارك بشكل متزايد في عملية إتّخاذ القرار داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأيام الأخيرة".
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وأضاف روبيو في جلسة إستماع أمام الكونغرس، أنّ "الشرط الأول في أيّ محادثات مع إيران يتمثل في السماح بفتح مضيق هرمز".
 
 
وتابع: "يتعيّن على طهران أن تعلن بوضوح شديد أن مضيق هرمز بات مفتوحا حاليا". 

 
وأشار روبيو إلى أنّ "هناك احتمالًا لإحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لأنّ طهران أبدت للمرة الأولى انفتاحًا على مناقشة ملفات كانت ترفض التطرق إليها سابقًا".


وقال إنّ "هذا التطور قد يحدث اليوم أو غدًا أو الأسبوع المقبل. فإيران وافقت مبدئيًا على الدخول في مفاوضات حول جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض حتى مجرد ذكرها قبل شهر أو حتى عام". (ارم نيوز)
 
 
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