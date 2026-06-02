روبيو: خامنئي لا يزال على قيد الحياة

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وأضاف روبيو في جلسة إستماع أمام ، أنّ "الشرط الأول في أيّ محادثات مع يتمثل في السماح بفتح مضيق هرمز". كشف الأميركية ماركو روبيو، أنّ "المرشد مجتبى ، لا يزال على قيد الحياة، ويشارك بشكل متزايد في عملية إتّخاذ القرار داخل الجمهورية الإسلامية في الأيام الأخيرة".وأضاف روبيو في جلسة إستماع أمام ، أنّ "الشرط الأول في أيّ محادثات مع يتمثل في السماح بفتح مضيق هرمز".

وتابع: "يتعيّن على أن تعلن بوضوح شديد أن مضيق هرمز بات مفتوحا حاليا".





وأشار روبيو إلى أنّ "هناك احتمالًا لإحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج الإيراني، لأنّ طهران أبدت للمرة الأولى انفتاحًا على مناقشة ملفات كانت ترفض التطرق إليها سابقًا".





وقال إنّ "هذا التطور قد يحدث اليوم أو غدًا أو الأسبوع المقبل. فإيران وافقت مبدئيًا على الدخول في مفاوضات حول جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض حتى مجرد ذكرها قبل شهر أو حتى عام". (ارم نيوز)