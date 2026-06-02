غروسي أشاد بتعامل الإمارات مع الهجوم الإيراني على محطة "براكة" للطاقة النووية

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أشاد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بالاستجابة السريعة لدولة في التعامل مع الهجوم على محطة "براكة" للطاقة النووية.وقال غروسي عقب زيارة قام بها إلى موقع المحطة النووية التي تعرضت لهجوم ‌بطائرات ‌مسيرة الشهر الماضي، إنّ "الوكالة تقدم للإمارات الدعم ‌الفني والمعنوي".