بريطانيا: نطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتنا التجارية مع المغرب

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أكد في ، أن المتحدة تعتبر أرضا للفرص، وتطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية معه خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.وأوضح أن "حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة يبلغ الآن نحو 4،5 مليارات جنيه إسترليني".