ابو عبيدة: فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة

أكد الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، أن "إسرائيل تتوهّم أنها تستطيع إضعاف المقاومة الفلسطينية عبر اغتيال قادتها، متوعداً بأن "فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها الاحتلال كاملة".
ودعا أبو عبيدة الوسطاء إلى اتخاذ "موقف يسجله التاريخ" تجاه قطاع غزة، والعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025.
وقال أبو عبيدة: "لقد ظهر لكل ذي بصيرة أننا في مواجهة عدو لا يعرف أعراف الحروب ولا يقر بحرمة الاتفاقات، وقد أساء قراءة المشهد مجدداً، ففهم المرونة ضعفاً والتريث تراجعاً".
وأضاف: "لن ننسى ولن نغفر، وإن فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها الاحتلال ثقيلة كاملة بإذن الله".
واعتبر أن "اغتيال القادة لن يضعف المقاومة"، مضيفاً: "إن دماءهم هي الوقود الذي يحرك سفينتنا لتشق الصعاب، ودليل صدق دعوتنا والتحامنا بشعبنا".