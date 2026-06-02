ابو عبيدة: فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة

أكد الناطق باسم " "، ، أن " تتوهّم أنها تستطيع إضعاف عبر اغتيال قادتها، متوعداً بأن "فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها كاملة".

ودعا أبو عبيدة الوسطاء إلى اتخاذ "موقف يسجله التاريخ" تجاه ، والعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025.

وقال أبو عبيدة: "لقد ظهر لكل ذي بصيرة أننا في مواجهة عدو لا يعرف أعراف الحروب ولا يقر بحرمة الاتفاقات، وقد أساء قراءة المشهد مجدداً، ففهم المرونة ضعفاً والتريث تراجعاً".

وأضاف: "لن ننسى ولن نغفر، وإن فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها الاحتلال ثقيلة كاملة بإذن الله".

واعتبر أن "اغتيال لن يضعف المقاومة"، مضيفاً: "إن دماءهم هي الوقود الذي يحرك سفينتنا لتشق الصعاب، ودليل صدق دعوتنا والتحامنا بشعبنا".