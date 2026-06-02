بعد حادثة إطلاق النار...ترامب سيحضر مجدّداً عشاء مراسلي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي عزمه على المشاركة وإلقاء كلمة في عشاء رابطة مراسلي الذي أعيدت جدولته الشهر المقبل، وذلك إثر حادث إطلاق نار اضطره لمغادرة الحفل في نيسان.

وأشاد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بقرار الرابطة إعادة تنظيم العشاء في 24 ، واصفاً إيّاه بأنه «دليل على القوّة والصلابة».

وكان منظمو عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أعلنوا إعادة جدولة الحفل الذي حاول مسلح اقتحامه في أثناء حضور الرئيس الأميركي.

وكان ترمب أُخرج من الفندق في وسط في 25 نيسان، بعد سماع إطلاق نار عند نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الاحتفال.

وقالت رئيسة الرابطة ويجيا جيانغ في رسالة إلى الأعضاء نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «يسرّني أن أعلن أنّنا سننظّم عشاء آخر في واشنطن العاصمة يوم الجمعة 24 تموز». وأضافت: «لن نسمح للعنف بأن يقول ، خصوصاً في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى الـ250 لتأسيس وكل ما تمثّله».