صواريخ إيرانية نحو الكويت والبحرين.. واشنطن تعلن فشل الهجمات وانفجارات في "قشم" الإيرانية

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، فشل اعتداءات إيرانية استهدفت الكويت والبحرين، مؤكداً أن الصواريخ والمسيّرات لم تحقق أهدافها.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إن صاروخين إيرانيين أُطلقا باتجاه الكويت لم يصيبا هدفيهما أو تحطما أثناء التحليق، في وقت كان الجيش الكويتي قد أعلن التصدي لهجمات بصواريخ ومسيّرات.
وأضافت القيادة أن القوات الأميركية والبحرينية اعترضت ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه البحرين، مشيرة إلى أن إيران أطلقت صواريخ باليستية نحو دول مجاورة من دون أن تصيب أهدافها.
وأكدت "سنتكوم" أيضاً أن قواتها أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة هجومية أطلقتها إيران باتجاه بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل مشروع.
وذكرت أن القوات الأميركية نفذت غارات على جزيرة قشم رداً على محاولات الهجوم الإيرانية، وتمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، الثلاثاء.
ونفت القيادة المركزية الأميركية مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين وقاعدة جوية أميركية.
وشددت على عدم إصابة أي من أفرادها، مؤكدة أن القوات الأميركية ستبقى في حالة يقظة وتأهب للتصدي لأي عدوان إيراني غير مبرر في ظل وقف إطلاق النار الحالي.
ولاحقاً، أعلن الجيش الأميركي أن موجة إضافية من المسيّرات الإيرانية التي حاولت استهداف الكويت فشلت في إصابة أهدافها.
انفجار غامض في قشم.. والحصار الأميركي على موانئ إيران يتواصل
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بسماع دوي انفجار في منطقة جزيرة قشم، نقلاً عن مصادر محلية وسكان في الجزيرة
.
وبحسب المصادر نفسها، لا تزال طبيعة الأصوات غير واضحة، فيما لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجهات العسكرية أو الأمنية بشأن سببها حتى الآن.
وأشارت وسائل الإعلام
الإيرانية إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد طبيعة الانفجار بدقة، لافتة إلى أن جزيرة قشم شهدت خلال الأيام الماضية حوادث مشابهة ترافقت مع تفعيل الدفاعات الجوية.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي أنه أطلق النار على سفينة وعطلها بعدما قال إنها انتهكت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إن ناقلة النفط
"إم/تي ليكسي"، التي ترفع علم بوتسوانا وكانت فارغة من الحمولة، "تجاهلت تحذيرات متكررة" على مدار 24 ساعة، قبل أن تعطلها طائرة حربية أميركية بصاروخ "هيلفاير" استهدف غرفة محركاتها.
ولم يوضح البيان ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن إصابات على متن السفينة.
وكان الجيش الأميركي قد عطل، الجمعة، سفينة شحن ترفع علم غامبيا بعدما رفضت الامتثال لأوامره، وفق القيادة المركزية الأميركية.
وفي 8 أيار الماضي، أطلقت القوات الأميركية ذخائر دقيقة على مداخن ناقلتين ترفعان العلم الإيراني
لإيقافهما، فيما عطلت طائرة حربية سفينة أخرى ترفع العلم الإيراني في 6 أيار باستهداف دفتها بمدفع عيار 20 ملم.
وفي 19 نيسان، حاولت سفينة ترفع العلم الإيراني كسر الحصار وتجاهلت تحذيرات متكررة من مدمرة أميركية، قبل أن تأمر الأخيرة طاقمها بإخلاء غرفة المحركات وتقصفها بعدة قذائف، ما أدى إلى تعطيلها.
وكانت الولايات المتحدة
قد أعلنت فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل جولة محادثات سلام في باكستان في تحقيق اختراق خلال نيسان الماضي.