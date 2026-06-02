صواريخ إيرانية نحو الكويت والبحرين.. واشنطن تعلن فشل الهجمات وانفجارات في "قشم" الإيرانية

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، فشل اعتداءات إيرانية استهدفت الكويت والبحرين، مؤكداً أن الصواريخ والمسيّرات لم تحقق أهدافها.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إن صاروخين إيرانيين أُطلقا باتجاه الكويت لم يصيبا هدفيهما أو تحطما أثناء التحليق، في وقت كان الجيش قد أعلن التصدي لهجمات بصواريخ ومسيّرات.

وأضافت القيادة أن القوات الأميركية والبحرينية اعترضت ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه البحرين، مشيرة إلى أن أطلقت صواريخ باليستية نحو دول مجاورة من دون أن تصيب أهدافها.

وأكدت "سنتكوم" أيضاً أن قواتها أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة هجومية أطلقتها إيران باتجاه بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل مشروع.

وذكرت أن القوات الأميركية نفذت غارات على قشم رداً على محاولات الهجوم ، وتمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، الثلاثاء.

ونفت القيادة المركزية الأميركية مزاعم بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين وقاعدة جوية أميركية.

وشددت على عدم إصابة أي من أفرادها، مؤكدة أن القوات الأميركية ستبقى في حالة يقظة وتأهب للتصدي لأي عدوان إيراني غير مبرر في ظل وقف إطلاق النار الحالي.

ولاحقاً، أعلن الجيش الأميركي أن موجة إضافية من المسيّرات الإيرانية التي حاولت استهداف الكويت فشلت في إصابة أهدافها.

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