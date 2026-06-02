إسرائيل ترصد مبلغا ضخما لمحاكمة منفذي هجوم الأقصى

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وبحسب الخطة، سيُخصص أكثر من مليار شيكل بين عامي 2026 و2029 لدعم المسار القضائي، بما يشمل إنشاء مرافق مخصصة للمحاكم والادعاء العسكري والجهات المعنية بإدارة الملفات.وتتضمن الخطة أيضاً تمويل البنية التحتية التقنية واللوجستية، وتغطية تكاليف التوظيف والتشغيل والصيانة وأنظمة الحوسبة والاتصالات والخدمات المساندة المرتبطة بإدارة المحاكمات، بحسب "i24news".ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسات الأمنية والقضائية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة تنفيذ الاستعدادات العملية، تمهيداً لإطلاق الإجراءات القانونية بحق المشتبه بتورطهم في الهجوم.وقال إن الحكومة تسعى إلى ضمان محاسبة جميع المشاركين في الهجوم، مؤكداً أن ستواصل ملاحقة المسؤولين عنه قضائياً.من جانبه، اعتبر أن توفير التمويل اللازم يعكس الحكومة باستكمال المسار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين. (ارم)