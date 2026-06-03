مسيّرات فوق لينينغراد.. روسيا تتأهب قبل "دافوس الروسي"

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أعلن حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو أن الدفاعات الروسية أسقطت 30 طائرة مسيرة فوق المنطقة، مؤكداً أن القوات تواصل صد الهجمات، بالتزامن مع اقتراب انطلاق منتدى اقتصادي سنوي بارز في سان بطرسبرغ.وتستضيف المنطقة، التي تضم بنى تحتية حيوية لتصدير الطاقة ومصفاة نفط رئيسية، المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ، الذي يصفه الرئيس بـ"دافوس الروسي"، اعتباراً الأربعاء.ويأتي افتتاح المنتدى، وهو الخامس منذ إرسال قواتها إلى عام 2022، بعد ساعات من هجوم مميت بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف، قالت إنه جاء رداً على هجوم استهدف سكناً طلابياً في لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية.وفي سان بطرسبرغ، أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية "روسافياتسيا" عبر "تليغرام" فرض قيود مؤقتة على الرحلات في مطار بولكوفو.وصعدت أوكرانيا أخيراً هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا، في محاولة لحرمان موسكو من الإيرادات، بعدما استهدفت الثلاثاء مصفاة إيلسكي لتصدير في جنوب روسيا بطائرات مسيرة.كما أعلن رئيس بلدية موسكو سوبيانين إسقاط 13 طائرة مسيرة أخرى كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في الساعات الأولى من .وفي منطقة تامبوف وسط روسيا، أفادت السلطات بتضرر مبان ملحقة بمنشأة صناعية في مدينة ميتشوريسك. (العربية)