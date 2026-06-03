فضيحة.. هل تم تهريب فيروس "جدري القردة" من إفريقيا إلى أميركا؟

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وكُشف عن شكوى جنائية أمام المحكمة الاتحادية في ديترويت ضد فينسنت مونستر، رئيس قسم بيئة الفيروسات في مختبرات "روكي ماونتن" بولاية مونتانا، وكلود كوي الذي يعمل معه.وكان مونستر وكوي قد أُوقفا في مطار ديترويت متروبوليتان في كانون الثاني، بعد وصولهما من عقب رحلة استمرت 9 أيام في الكونغو.وبحسب ملف قضائي لمكتب التحقيقات الفدرالي، أنكر مونستر بشدة عودته إلى الولايات المتحدة حاملاً مواد أو عينات بيولوجية.لكن الفحوصات كشفت لاحقاً أن مونستر وكوي كانا يحملان قوارير تحتوي على فيروس "جدري القردة" المعطل، من دون التصريح عنها أو الحصول على التصاريح اللازمة، وفق مكتب التحقيقات الفدرالي.وقال ماركوس سايكس، من مكتب المفتش العام في والخدمات الإنسانية، إن أي محاولة متعمدة لإخفاء أو تهريب مواد بيولوجية إلى الولايات المتحدة من دون تصريح مناسب تشكل خرقاً لثقة الجمهور، وكان من الممكن أن تعرض العامة للخطر. (روسيا اليوم)