"جانغمي" تضرب اليابان.. فيضانات مرتقبة وشلل في الرحلات

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وتسببت العاصفة بشلل في حركة المرور داخل عدد من الشوارع، فيما أُلغيت مئات الرحلات الجوية، وتعرضت خدمات القطارات للتعليق أو التأخير.وأعلنت انقطاع عن أكثر من 5 آلاف منزل.وقالت إن العاصفة تضرب شرقي مدينة شيما، وتتحرك نحو الشرقي، مصحوبة برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة.وأصدرت الهيئة أعلى مستويات التحذير من الفيضانات في مناطق بوسط وشرق اليابان، داعية السكان القاطنين قرب الأنهار وفي المناطق المعرضة للخطر إلى الانتقال إلى أماكن مرتفعة حفاظاً على سلامتهم.