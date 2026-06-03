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عربي-دولي

"جانغمي" تضرب اليابان.. فيضانات مرتقبة وشلل في الرحلات

Lebanon 24
03-06-2026 | 02:47
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جانغمي تضرب اليابان.. فيضانات مرتقبة وشلل في الرحلات
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تشهد مناطق شرق ووسط اليابان تداعيات متسارعة مع تقدم العاصفة الاستوائية "جانغمي" باتجاه منطقة طوكيو، اليوم الأربعاء، وسط أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات.
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وتسببت العاصفة بشلل في حركة المرور داخل عدد من الشوارع، فيما أُلغيت مئات الرحلات الجوية، وتعرضت خدمات القطارات للتعليق أو التأخير.

وأعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية انقطاع التيار عن أكثر من 5 آلاف منزل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن العاصفة تضرب شرقي مدينة شيما، وتتحرك نحو الشمال الشرقي، مصحوبة برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة.

وأصدرت الهيئة أعلى مستويات التحذير من الفيضانات في مناطق بوسط وشرق اليابان، داعية السكان القاطنين قرب الأنهار وفي المناطق المعرضة للخطر إلى الانتقال إلى أماكن مرتفعة حفاظاً على سلامتهم.
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