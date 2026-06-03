بأكثر من 4,5 مليار دولار.. نتنياهو يعلن "خطة ضخمة" لتعزيز مناطق شمال اسرائيل

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خصص 13 مليار شيكل (أكثر من 4,5 مليار دولار) لحماية وتطوير المجتمعات في على طول الحدود والتي تعاني من قصف .وقال ، أمس الثلاثاء عقب موافقة الحكومة على هذا الإجراء "اتخذنا اليوم قرارات حاسمة لتعزيز الشمال. نحن نستثمر اليوم أكثر من 13 مليار شيكل، إضافة إلى 7 مليارات شيكل سبق أن قدمناها، ليصبح المجموع 20 مليار شيكل مخصصة لمجتمعات الشمال".وتتألف هذه الحزمة، التي وصفها بـ"الخطة الضخمة"، من 3 قرارات منفصلة.القرار الأول يتضمن نشر 1,800 ملجأ جديد في الأماكن العامة، مثل مواقف الحافلات والمراكز التجارية والحدائق، بالإضافة إلى تجديد نحو 500 ملجأ قائم لحماية السكان من الصواريخ والطائرات المسيّرة.أما القرار الثاني فيخصص إعانات لبناء غرف آمنة داخل منازل السكان القاطنين على بعد تسعة كيلومترات من الحدود اللبنانية، بينما يهدف القرار الثالث إلى تطوير المنطقة لجذب 100 ألف ساكن جديد من خلال تحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.وقال نتنياهو "سيتدفق الناس إلى الشمال. وقد قلت الشيء نفسه عن الجنوب"، في إشارة إلى المناطق القريبة من غزة التي هاجمتها في 7 تشرين الأول 2023.وتعرضت الحكومة لانتقادات من شخصيات التي تتهمها بإهمال المناطق الواقعة على طول الحدود اللبنانية.(أ.ف.ب)