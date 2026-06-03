طهران تندد بضربات أميركية.. وتحمّل الكويت والبحرين المسؤولية

نددت بشدة، اليوم الأربعاء، بالهجمات الأميركية التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية ومحطة اتصال في ، محملة والبحرين المسؤولية عنها.

وأعلنت ، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، أنها "تدين بشدة الخطوات العدائية للجيش الأميركي الإرهابي"، مشيرة إلى أنه هاجم ناقلة نفط إيرانية في ، ومحطة اتصال على قشم في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

ولفتت الخارجية إلى ما وصفته بـ"المسؤولية المباشرة والصريحة لقادة الكويت والبحرين في الخطوات العدائية التي نُفذت الليلة الماضية".

وكان الجيش الأميركي قد أعلن، ليل الثلاثاء، أنه أطلق صاروخاً على ناقلة نفط قال إنها كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني رغم الحصار الذي تفرضه .

كما أكد لاحقاً اعتراض هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات على الكويت والبحرين، وشن ضربات على "محطة تحكم أرضية عسكرية" إيرانية في جزيرة قشم.