لماذا ستفشل خطة نزع سلاح "حماس"؟.. تقرير أميركي يكشف

ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "في الثالث عشر من تشرين الأول من العام الماضي، وبعد وقت قصير من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين و"حماس"، ألقى الرئيس الأميركي خطاب...