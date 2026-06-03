ترامب هدّد زوجة نتنياهو... تقرير يكشف كيف تراجعت إسرائيل عن ضرب الضاحية

ذكر موقع " " أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت تفاصيل جديدة عن التصعيد في العلاقة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء .

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ووفقاً لموقع "واللا" الإسرائيلي، هدد سارة نتنياهو، بإيداع زوجها السجن، وطرد نجلهما يائير من ميامي، وتجميد ممتلكات العائلة في ، وذلك إذا لم تقنع نتنياهو بالتراجع عن خطته لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن رجل الأعمال الإسرائيلي روني ماني، الذي كان مقربا في السابق من عائلة نتنياهو، قوله إنه يمتلك "معلومات حصرية" من مصدر مسؤول في ، تؤكد أن اتصل بسارة نتنياهو وطالبها بـ"الاعتناء بنتنياهو، وإلا سيضعه في السجن"، حسب تعبير ماني.



وكتب ماني في تغريدة على منصة "إكس": "معلوماتي الحصرية من خلال مصادري في البيت الأبيض، تؤكد اتصال ترامب بسارة نتنياهو، ومطالبتها بالاعتناء بنتنياهو وإلا سيسجنه، ويطرد يائير من الولايات المتحدة، ويجمد أصولهم هناك".



وأضاف أن ترامب وعد سارة بمنح كامل أفراد عائلة نتنياهو حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، إذا تعرض نتنياهو للهزيمة في الانتخابات المرتقبة.

ووفقا لرواية ماني، قالت سارة للرئيس الأميركي: "أنا معك"، ثم دخلت غرفة نتنياهو وصرخت في وجهه بصوت عال، لدرجة هزت أركان مقر إقامة رئيس الوزراء. وأعقب ذلك اتصال هاتفي أجراه نتنياهو بترامب، أقر خلاله بأنه "خضع" للطلب الأميركي.