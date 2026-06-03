سلوفينيا تمنع طائرة إسرائيلية من الهبوط.. ما السبب؟

أعلنت " " أن سلطات سلوفينيا منعت طائرة تابعة لها من الهبوط في لأسباب سياسية.

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ووفقا للشركة، اضطرت الرحلة التي كانت متجهة إلى سلوفينيا إلى التحويل والهبوط في زغرب، عاصمة المجاورة.

التنفيذي للشركة، سيركيس، إن السلطات السلوفينية ترفض السماح للطائرات الإسرائيلية بالهبوط على أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس معارضة سياسية حادة للسياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. (روسيا اليوم)