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عربي-دولي

سلوفينيا تمنع طائرة إسرائيلية من الهبوط.. ما السبب؟

Lebanon 24
03-06-2026 | 06:46
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سلوفينيا تمنع طائرة إسرائيلية من الهبوط.. ما السبب؟
سلوفينيا تمنع طائرة إسرائيلية من الهبوط.. ما السبب؟ photos 0
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أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إسرائيل" أن سلطات سلوفينيا منعت طائرة تابعة لها من الهبوط في مطار العاصمة ليوبليانا لأسباب سياسية.
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ووفقا للشركة، اضطرت الرحلة التي كانت متجهة إلى سلوفينيا إلى التحويل والهبوط في زغرب، عاصمة كرواتيا المجاورة.
 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أوري سيركيس، إن السلطات السلوفينية ترفض السماح للطائرات الإسرائيلية بالهبوط على أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس معارضة سياسية حادة للسياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. (روسيا اليوم) 
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