كيت ميدلتون تُفاجىء الجميع بحضورها مناسبة إجتماعيّة لدعم مرضى السرطان

Advertisement

فاجأت ، التي خاضت معركة مع السرطان، الحضور بانضمامها إلى الملك والملكة كاميلا خلال حفل استقبال أقيم في احتفالاً بمرور 125 عاماً على تأسيس مؤسسة "أبحاث السرطان في المتحدة".وشكّل الحدث أول ظهور مشترك للملك وكيت في مناسبة مخصصة لدعم أبحاث السرطان، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة أمل وتضامن مع المرضى وعائلاتهم. (ارم ينوز)