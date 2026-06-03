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عربي-دولي
على متن دراجة.. أميركي يسافر من تكساس إلى سوريا
Lebanon 24
03-06-2026
|
07:19
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وصل إلى
سوريا
، الرحالة الأميركي سينغارا فاديفيل، راكباً دراجته النارية، بعد رحلة طويلة عبر خلالها الكثير من البلدان.
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وقال فاديفيل في لقاء مع صفحات
دمشق
الإخبارية، إنه شعر بالدهشة من جمال سوريا وكثرة المواقع الأثرية فيها، واصفاً الشعب السوري بالطيب والكريم.
وظهر فاديفيل وهو يتنقل بوساطة دراجته النارية، في أحياء
الشام
القديمة، وسط ترحاب العابرين، حيث زار باب توما وباب شرقي، والعديد من الأمكان الأثرية القديمة.
كذلك، زار فاديفيل مدينة حماة، من أجل رؤية النواعير على
نهر العاصي
، حيث عبر عن دهشته من جمالها، وامتلاكها ميزة المدينة الوحيدة في العالم التي تمتلك هذا العدد من النواعير القديمة.
وكان فاديفيل قد بدأ رحلته السياحية على دراجته النارية، منذ 27 شهراً، وزار 67 دولة، بدءًا من أميركا الجنوبية وأوروبا وصولاً إلى
أفريقيا
والمنطقة العربية.
ويتحدر فاديفيل من جذور هندية، لكنه يعيش في
تكساس
منذ 35 عاماً، وقد قرر بعد أن أصبح عمره 58 عاماً، القيام برحلة تشمل جميع بلدان العالم، بهدف التعرف إلى الشعوب وثقافاتها. (إرم نيوز)
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