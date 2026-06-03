على متن دراجة.. أميركي يسافر من تكساس إلى سوريا

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وقال فاديفيل في لقاء مع صفحات الإخبارية، إنه شعر بالدهشة من جمال سوريا وكثرة المواقع الأثرية فيها، واصفاً الشعب السوري بالطيب والكريم.

وظهر فاديفيل وهو يتنقل بوساطة دراجته النارية، في أحياء القديمة، وسط ترحاب العابرين، حيث زار باب توما وباب شرقي، والعديد من الأمكان الأثرية القديمة.

كذلك، زار فاديفيل مدينة حماة، من أجل رؤية النواعير على ، حيث عبر عن دهشته من جمالها، وامتلاكها ميزة المدينة الوحيدة في العالم التي تمتلك هذا العدد من النواعير القديمة.

وكان فاديفيل قد بدأ رحلته السياحية على دراجته النارية، منذ 27 شهراً، وزار 67 دولة، بدءًا من أميركا الجنوبية وأوروبا وصولاً إلى والمنطقة العربية.

ويتحدر فاديفيل من جذور هندية، لكنه يعيش في منذ 35 عاماً، وقد قرر بعد أن أصبح عمره 58 عاماً، القيام برحلة تشمل جميع بلدان العالم، بهدف التعرف إلى الشعوب وثقافاتها. (إرم نيوز)

وصل إلى ، الرحالة الأميركي سينغارا فاديفيل، راكباً دراجته النارية، بعد رحلة طويلة عبر خلالها الكثير من البلدان.