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إقتصاد

بـ4 مليار دولار.. مصر والصين تمددان اتفاقاً لتبادل العملات 3 سنوات

Lebanon 24
03-06-2026 | 07:46
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بـ4 مليار دولار.. مصر والصين تمددان اتفاقاً لتبادل العملات 3 سنوات
بـ4 مليار دولار.. مصر والصين تمددان اتفاقاً لتبادل العملات 3 سنوات photos 0
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جددت الصين والبنك المركزي المصري ⁠⁠اتفاقاً لتبادل العملات بين ⁠⁠البلدين وزادت قيمته إلى 30 مليار يوان (4.43 مليار ‌‌دولار) أو 203 مليارات جنيه مصري، بعد أن كانت 18 مليار ⁠⁠يوان (80.7 مليار جنيه)، في الاتفاق الموقع في 2016.
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وذكر ⁠⁠البنك المركزي الصيني في بيان ⁠⁠اليوم الأربعاء ⁠⁠أنه "بعد موافقة مجلس الدولة، جدّد بنك الشعب الصيني والبنك المركزي المصري في الأيام الأخيرة توقيع اتفاقية مبادلة العملات المحلية الثنائية، وتبلغ مدة سريان الاتفاقية 3 سنوات، ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين".

وأشار البنك المركزي الصيني في بيانه إلى أن "تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية الثنائية وتوسيع حجمها يساعدان على تعميق التعاون النقدي والمالي بين البلدين".

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تدعم استخدام العملات المحلية بين الصين ومصر، وتساهم في تسهيل التجارة والاستثمار بين الجانبين، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

وحسب موقع "تشاينا بريفينغ" فإنه في عام 2023، صدرت الصين سلعًا إلى مصر بقيمة 13.3 مليار دولار، ومن أهمها المعدات الكهربائية والإلكترونية والسيارات.

وتمثل الصين شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر لكن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الصين بفارق كبير.
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