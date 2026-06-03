تباين بين ترامب وإيران... إلى أين وصلت المُفاوضات بينهما؟

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ذكر موقع " "، أنّ الخبير في الشؤون فراس إلياس، قال إنّ "التباين في المواقف بين الرئيس الأميركيّ وإيران، بشأن المُفاوضات، لا يعكس بالضرورة انهيار المسار التفاوضي، بل يدخل ضمن ما وصفه بمحاولة كل طرف إنتاج سردية تفاوضية خاصة به تخدم أهدافه السياسية الداخلية والخارجية".وأوضح إلياس أنّ " ، عندما يتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق، يريد أن يرسل رسالة إلى الداخل الأميركي أنه لا يزال يمسك بزمام الأمور، وأن ما يجري حالياً هو اختلاف ليس على أصل الاتفاق وإنما على بعض النقاط الخلافية التي يريد أن يعدلها بالإطار الذي يجعلها أكثر مضمونية بالنسبة له ولمستقبله السياسي خلال الفترة المُقبلة".وبحسب الخبير عينه، "يعمل الجانب على ترسيخ سردية مختلفة تقوم على أنه لا يمكن أن يتفاوض تحت الضغط، وكذلك لا يمكن أن يتفاوض أحد وكلاه يتعرضون للضرب والهجوم العسكري، في إشارة إلى الضغوط التي تتعرض لها القوى الحليفة لطهران في المنطقة".ويؤكد أنّ "التصريحات الصادرة من الطرفين تتجه نحو "إعادة تشكيل الداخل"، عبر رفع سقوف التفاوض وإظهار القدرة على فرض الشروط، مع الإبقاء على إمكانية التوصل إلى صفقة، لكنها صفقة تعكس تصورات كل طرف لمصالحه".وبحسب إلياس، تراهن مسارين رئيسيين في هذه المرحلة. الأول يتمثل في استثمار عامل الوقت، أما المسار الثاني فيرتبط بالتمسك بالثوابت التي يعتبرها الحرس الثوري خطوطا حمراء، وفي مقدمتها عدم نقل اليورانيوم إلى خارج ، وعدم فتح مضيق هرمز قبل انتهاء حالة الحرب، ورفع بشكل كامل، إضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.ويشير إلياس إلى أن جوهر التعقيد في المفاوضات لا يرتبط فقط بالخلافات التقنية، بل أيضاً بأزمة الثقة بين طهران وترامب.ويعتبر أن إيران تنظر إلى مضيق هرمز باعتباره "ورقة ردع اقتصادي لا تقل أهميتها عن ورقة الردع "، ولذلك يستبعد أن يقدم الحرس الثوري هذه الورقة مجاناً.وأوضح أن طهران ترى أن الزخم الذي تحقق نتيجة إغلاق المضيق لا يمكن التفريط به دون الحصول على ضمانات واضحة تتعلق بإنهاء الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة.وأضاف أن أي خطوة نحو فتح المضيق يجب أن تقابلها مكاسب سياسية واستراتيجية، من بينها اعتراف أميركي بالدور الإيراني في إدارة الواقع الأمني للمضيق خلال المرحلة المقبلة.وفي ما يتعلق باليورانيوم العالي التخصيب، رصد إلياس مؤشرات إلى تغير نسبي في الخطاب الإيراني خلال الساعات الأخيرة، مشيراً إلى أن طهران قد لا ترفض مبدئياً إخراج اليورانيوم إلى خارج البلاد إذا تم إيداعه لدى كوديعة أمنية تضمن استعادته في حال أخلت بالاتفاق.كما أشار إلى طرح آخر يتمثل في إبقاء اليورانيوم داخل إيران مع إخضاعه لرقابة صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (سكاي نيوز)