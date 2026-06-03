مقترح أوروبي لإزالة الألغام من مضيق هرمز عند توافر الظروف

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كشفت وثيقة أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد اقترحت أن تتولى مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد "دورا رئيسيا" في إزالة الألغام من مضيق هرمز "عندما تسمح الظروف بذلك"، وذلك في مساهمة أوروبية في مبادرة تقودها وبريطانيا.وبحسب " "، ذكرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي في مذكرة بتاريخ 26 مايو أيار أن "الوضع يستدعي من الاتحاد تقديم مساهمة فعالة" لتحالف مؤقت بقيادة فرنسا وبريطانيا "ستُفعل عندما تسمح الظروف بذلك، وستكون منفصلة عن الأطراف المتحاربة".يذكر أن بعثة أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي أُنشئت العام 2024 لحماية السفن من هجمات ميليشيا في . وتقودها سفينة إيطالية وأخرى يونانية، كما يمكنها الاستعانة بسفينة فرنسية وسفينة إيطالية أخرى للدعم.وفي شهر أذار الماضي، قال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية ناقشوا تعزيز مهمة بحرية صغيرة في ، دون توسيع دورها ليشمل مضيق هرمز.