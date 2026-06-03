رسالة نادرة للأميرة ديانا... ماذا كتبت فيها عن إبنيها ويليام وهاري؟

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كشفت الدار الملكية والتحف والفنون الجميلة للمزادات، عن رسالة شخصية نادرة مؤلفة من صفحتين، كتبتها الأميرة الراحلة ديانا بخطّ يدها، تتضمن إشارات حول أملها تجاه ابنيها الأميرين وهاري، وذلك بعد مقابلتها الشهيرة في برنامج "بانوراما" عام 1995.ووفقًا لدار المزادات، فإن الرسالة وُجهت إلى أحد المعجبين ويدعى بارات، الذي كتب للأميرة رسالة دعم عقب مقابلتها المثيرة للجدل على شبكة " ".وقد أعربت ديانا في ردها عن شكرها وامتنانها، مؤكدة تأثرها بكلمات الدعم التي تلقتها، لا سيما ما يتعلق بالنمو الشخصي والتفكير الإيجابي.كما أشارت الرسالة إلى أمل الأميرة الراحلة في أن تُسهم المقابلة في دعم نساء أخريات يواجهن صعوبات مشابهة، إلى جانب تطلعها لمستقبل ابنيها الأمير ويليام والأمير هاري، وحرصها على تعليمهما أهمية التواصل الإنساني العميق. (ارم نيوز)