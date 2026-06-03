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عربي-دولي

قاليباف: سنردّ بقوة على أي هجوم نتعرض له

Lebanon 24
03-06-2026 | 13:44
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قاليباف: سنردّ بقوة على أي هجوم نتعرض له
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شدّد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على أن "طهران سترد بقوة على أي هجوم تتعرض له".
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ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن قاليباف قوله: "اليوم، أظهر الشعب الإيراني في معركته مع أميركا والكيان الصهيوني أن زمن توجيه تهديدات مجانية الى ايران قد ولى، وأن أي عدوان سيُقابل برد حاسم ومتكافئ".
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