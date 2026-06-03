أمير قطر وترامب يبحثان هاتفياً آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

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وشدّد أمير قطر خلال الاتصال على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحوار بين جميع الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد، بحسب (قنا).وأضافت أن الاتصال تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة الراهنة، مع التأكيد لصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة على المستوى العالمي.