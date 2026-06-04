الصين تستغل "لينكد إن" للحصول على معلومات سرية.. تقرير يكشف

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أطلقت وشركاؤها في تحالف تبادل المعلومات الاستخباراتية المعروف باسم "العيون الخمس" تحذيراً مشتركاً غير معتاد، أمس الأربعاء، أكد أن تستخدم منصة "لينكد إن" وغيرها من منصات التوظيف المهنية للحصول على معلومات سرية من متخصصين أمنيين وعسكريين حول العالم.ويعكس التحذير تصاعد المخاوف من لجوء بكين إلى تقنيات وأدوات رقمية متقدمة لإنشاء ملفات تعريف وهمية وعروض عمل مزيفة تستهدف ضباطاً وعناصر استخبارات وأشخاصاً يمتلكون إمكانية الوصول إلى معلومات مصنفة أو حساسة.وجاء في التحذير أن "أجهزة الاستخبارات العسكرية تستخدم نطاقاً متزايداً من مواقع التواصل المهني ومنصات التوظيف عبر الإنترنت لاستهداف موظفي الحكومات والجيوش التابعة لدول تحالف العيون الخمس"، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة " " الأميركية.ويُعد هذا أول تحذير علني مشترك يصدره أعضاء التحالف الاستخباراتي، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، بشأن التهديد المتنامي عبر منصات التواصل والتوظيف المهنية. وكان التحالف قد أصدر في السابق بيانات مشتركة محدودة حول التهديدات السيبرانية الصينية وسرقة حقوق الملكية الفكرية.وأوضح التحذير أن عناصر الاستخبارات الصينية "ينتحلون صفة موظفين في شركات استشارية خاصة أو مراكز أبحاث أو مؤسسات للموارد البشرية، وينشرون إعلانات توظيف عبر الإنترنت" بهدف جذب أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى أسرار الدولة في الدول الـ5 المعنية.وأُعد التحذير بالتعاون بين مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (FBI) وجهاز الأمن الداخلي (MI5) والأجهزة المشابهة في الأخرى، بعدما سبق لبعض هذه الجهات إصدار تحذيرات منفصلة مماثلة خلال السنوات الماضية.وأشار البيان إلى أن الأشخاص الذين يستجيبون لهذه العروض يتعرضون لاحقاً لضغوط متزايدة لتقديم معلومات "غير متاحة للعامة" لصالح عملاء غير محددين، وغالباً مقابل حوافز مالية، قبل أن تُنقل هذه المعلومات إلى الصينية.