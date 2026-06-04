اعتقال العقيد علي خير بيك.. أحد أبرز مسؤولي سجن صيدنايا السابقين

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أعلنت مصادر ، ، إلقاء القبض على ضابط رفيع في النظام السوري السابق، يقال إنه شغل سابقاً منصب مدير سجن "صيدنايا" سيّئ السمعة في العاصمة .وذكر صحفيون وناشطون سوريون، في تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، أن تمكنت من اعتقال العقيد علي خير بك، المدير السابق لسجن صيدنايا.وتشير المصادر، التي تناقلت صوراً منسوبة للضابط السابق، إلى أن علي تلاحقه اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق السجناء والمعتقلين في سجن "صيدنايا" خلال فترة إدارته للسجن.