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عربي-دولي

اعتقال العقيد علي خير بيك.. أحد أبرز مسؤولي سجن صيدنايا السابقين

Lebanon 24
04-06-2026 | 02:05
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اعتقال العقيد علي خير بيك.. أحد أبرز مسؤولي سجن صيدنايا السابقين
اعتقال العقيد علي خير بيك.. أحد أبرز مسؤولي سجن صيدنايا السابقين photos 0
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أعلنت مصادر سورية، فجر اليوم الخميس، إلقاء القبض على ضابط رفيع في النظام السوري السابق، يقال إنه شغل سابقاً منصب مدير سجن "صيدنايا" سيّئ السمعة في العاصمة دمشق.
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وذكر صحفيون وناشطون سوريون، في تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من اعتقال العقيد علي خير بك، المدير السابق لسجن صيدنايا.

وتشير المصادر، التي تناقلت صوراً منسوبة للضابط السابق، إلى أن علي خير بيك تلاحقه اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق السجناء والمعتقلين في سجن "صيدنايا" خلال فترة إدارته للسجن.
 
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قوى الأمن الداخلي

فجر اليوم الخميس

خير بيك

سورية

دمشق

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