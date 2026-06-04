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عربي-دولي

غارات إسرائيلية تستهدف منازل وشققًا سكنية في غزة وتخلف عشرات الضحايا

Lebanon 24
04-06-2026 | 02:14
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غارات إسرائيلية تستهدف منازل وشققًا سكنية في غزة وتخلف عشرات الضحايا
غارات إسرائيلية تستهدف منازل وشققًا سكنية في غزة وتخلف عشرات الضحايا photos 0
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استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس، في سلسلة غارات إسرائيلية متزامنة على عدد من المنازل والشقق السكنية بمدينة غزة.
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وقالت مصادر طبية لـ"إرم نيوز" إن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 30 آخرون بعضهم بجراح خطيرة، جراء قصف إسرائيلي على غزة.

وشملت الغارات، التي وقعت في وقت متزامن، شقة في منطقة مفترق شارع "المخابرات"، وشقة في حي "الشيخ رضوان" شمال المدينة.


وطالت إحدى الغارات الإسرائيلية منزلاً في حي مخيم "الشاطئ" غرب مدينة غزة، وأخرى طالت شقة في حي "تل الهوا" جنوب غرب المدينة.

وتصاعدت غارات إسرائيل على القطاع، بعد تعثر اتفاق وقف إطلاق النار، بسبب اتهامات متبادلة بين "حماس" وإسرائيل بالتنصل من الاتفاق.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع بأن شهر أيار الماضي شهد مقتل 119 فلسطينيًا، مسجلاً أعلى عدد من القتلى، منذ بداية العام الجاري.

وتظهر البيانات أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا 30% من إجمالي الضحايا، حيث بلغ عدد الأطفال 19 طفلاً بنسبة (16% من أعداد الضحايا)، فيما قتلت الغارات الإسرائيلية 10 سيدات بنسبة (8.5%) خلال الشهر.
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