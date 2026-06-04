حذاء روبيو أثار جدلا واسعا خلال جلسة مخصصة لإيران... اليكم ما جرى

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تحولت جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إلى سجال غير متوقع، بعدما واجه الأميركي ماركو روبيو أسئلة من نواب ديمقراطيين بشأن أحذية رسمية أهداها الرئيس لعدد من أعضاء إدارته.وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة تطورات الحرب مع ، أشارت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس إلى صورة متداولة لروبيو وهو يرتدي حذاءً قالت إنه بدا أكبر من مقاسه، في إشارة إلى الأحذية التي قدمها لبعض كبار المسؤولين في إدارته.ورد روبيو مستغرباً طبيعة الأسئلة، قائلاً إن الأحذية التي تلقاها من الرئيس مناسبة له، قبل أن يتساءل: "هل هذه لجنة الشؤون الخارجية أم سيرك؟".وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" ، اعتاد ترامب خلال الفترة الماضية إهداء أحذية رسمية من علامة "فلورشيم" لعدد من المسؤولين والمقربين منه، من بينهم جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير النقل شون دافي، ووزير التجارة هوارد لوتنيك.