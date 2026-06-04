تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حذاء روبيو أثار جدلا واسعا خلال جلسة مخصصة لإيران... اليكم ما جرى

Lebanon 24
04-06-2026 | 02:34
A-
A+
حذاء روبيو أثار جدلا واسعا خلال جلسة مخصصة لإيران... اليكم ما جرى
حذاء روبيو أثار جدلا واسعا خلال جلسة مخصصة لإيران... اليكم ما جرى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحولت جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إلى سجال غير متوقع، بعدما واجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أسئلة من نواب ديمقراطيين بشأن أحذية رسمية أهداها الرئيس دونالد ترامب لعدد من أعضاء إدارته.
Advertisement


وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة تطورات الحرب مع إيران، أشارت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس إلى صورة متداولة لروبيو وهو يرتدي حذاءً قالت إنه بدا أكبر من مقاسه، في إشارة إلى الأحذية التي قدمها ترامب لبعض كبار المسؤولين في إدارته.

ورد روبيو مستغرباً طبيعة الأسئلة، قائلاً إن الأحذية التي تلقاها من الرئيس مناسبة له، قبل أن يتساءل: "هل هذه لجنة الشؤون الخارجية أم سيرك؟".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتاد ترامب خلال الفترة الماضية إهداء أحذية رسمية من علامة "فلورشيم" لعدد من المسؤولين والمقربين منه، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير النقل شون دافي، ووزير التجارة هوارد لوتنيك.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي يولي اهتماماً خاصاً بتفاصيل مظهر مساعديه، ويحرص أحياناً على اختيار الأحذية لهم بنفسه، في ممارسة تحولت إلى مادة للتعليقات والنقاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية.

وفي الوقت الذي أثارت فيه القضية موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، واصل روبيو خلال الجلسة الدفاع عن سياسة الإدارة الأميركية تجاه إيران، مؤكداً أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية الأساسية في المواجهة الأخيرة مع طهران.
مواضيع ذات صلة
إيران في المونديال؟ اقتراح أميركي يثير جدلاً واسعاً
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يثير الجدل.. ثعبان داخل حذاء وتحذيرات من إهمال التفقد
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كان ملوّثاً بمادة "الفيول"... رجلٌ أثار الجدل في مدينة سوريّة ما الذي جرى معه؟
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوات لعقد جلسة لمجلس النواب "مخصّصة للمساءلة"
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

نائب الرئيس

وزير الدفاع

البريطانية

البريطاني

ديمقراطي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2026-06-04
Lebanon24
05:30 | 2026-06-04
Lebanon24
05:21 | 2026-06-04
Lebanon24
04:45 | 2026-06-04
Lebanon24
04:39 | 2026-06-04
Lebanon24
04:38 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24