"مناخ الخوف" يخيم على المونديال بأميركا.. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر

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وذكرت منظمة (تحالف الرياضة والحقوق) أن الفيفا لم يعالج بشكل مناسب التهديدات المحتملة لحقوق الإنسان قبل انطلاق الحدث الرياضي الضخم في ظل مخاوف متعلقة بقيود التأشيرات، وتشديد الرقابة على الحدود، وممارسات .



وقالت أندريا فلورنس، المديرة التنفيذية للتحالف "تعني استجابة الفيفا الضعيفة لتهديدات حقوق الإنسان، التي وثقتها المنظمات المحلية ومنظمات المجتمع المدني العالمية، أننا نشهد مناخا خطيرا بشكل واضح من الخوف ‌وعدم اليقين والقمع". عبرت منظمة حقوقية، الأربعاء، عن قلقها بشأن سلامة الصحفيين والمشجعين الذين سيحضرون في ، متهمة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بالسماح بوجود "مناخ خطير بشكل واضح من الخوف" في ⁠ظل حملة الرئيس الأميركي الصارمة على الهجرة.وذكرت منظمة (تحالف الرياضة والحقوق) أن الفيفا لم يعالج بشكل مناسب التهديدات المحتملة لحقوق الإنسان قبل انطلاق الحدث الرياضي الضخم في ظل مخاوف متعلقة بقيود التأشيرات، وتشديد الرقابة على الحدود، وممارسات .وقالت أندريا فلورنس، المديرة التنفيذية للتحالف "تعني استجابة الفيفا الضعيفة لتهديدات حقوق الإنسان، التي وثقتها المنظمات المحلية ومنظمات المجتمع المدني العالمية، أننا نشهد مناخا خطيرا بشكل واضح من الخوف ‌وعدم اليقين والقمع".

وأضافت: "ألقت الخطابات القاسية المناهضة لحقوق الإنسان التي يطلقها ، وسياسات الهجرة العدوانية، وعمليات الترحيل الجماعية بظلالها القاتمة بالفعل على ‌أكبر حدث في العالم".



ولم ‌يرد الفيفا حتى الآن على طلب للتعليق. وقال في بيان إن كأس العالم ستكون "واحدة من أعظم الأحداث وأكثرها إثارة في تاريخ البشرية".