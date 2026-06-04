ماذا يعني فقدان الحوثيين للدعم الإيراني؟.. تقرير لـNational Interest يُجيب

ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أنه "لطالما شكّلت جماعة أنصار الله في اليمن قوةً مزعزعةً للاستقرار لعقود، إذ أعاقت الاستقرار، وهددت التجارة العالمية، وغذّت التطرف، وقد جعلتها ظروفها وقيودها ...