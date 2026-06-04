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خاص

ماذا يعني فقدان الحوثيين للدعم الإيراني؟.. تقرير لـ"National Interest" يُجيب

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
04-06-2026 | 05:30
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ماذا يعني فقدان الحوثيين للدعم الإيراني؟.. تقرير لـNational Interest يُجيب
ماذا يعني فقدان الحوثيين للدعم الإيراني؟.. تقرير لـNational Interest يُجيب photos 0
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ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أنه "لطالما شكّلت جماعة أنصار الله في اليمن قوةً مزعزعةً للاستقرار لعقود، إذ أعاقت الاستقرار، وهددت التجارة العالمية، وغذّت التطرف، وقد جعلتها ظروفها وقيودها ...

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المصدر: خاص "لبنان 24"
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