للمرة الأولى.. ألمانيا تفشل في الفوز بمقعد في مجلس الأمن

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أخفقت ألمانيا، الأربعاء، للمرة الأولى في الحصول على مقعد في الدولي، حيث حصدت البرتغال والنمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية، إذ سيبدأ تمثيلهما عام 2027.يتألف مجلس الأمن من 15 عضوًا، وهم: خمسةٌ دائمون وهم: وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وعشرة منتخبون من بين باقي دول العالم لفترة مدتها سنتان.وفي اقتراع سري أجرته الجمعية العامة لاختيار ممثلي ، حصلت البرتغال على 134 صوتًا والنمسا على 131، وفقًا لوكالة "فرانس برس".أما ألمانيا التي شغلت مقعدًا لست دورات سابقة، فقد حصلت على 104 أصوات.وألمانيا العضو في مجموعة السبع، تعد أكبر اقتصاد في أوروبا وينظر إليها باعتبارها ركيزة سياسية وأمنية للقارة.وفازت زيمبابوي بمقعد أفريقيا ب182 صوتًا، لكنها كانت المرشَّحة الوحيدة عن القارة، في حين فازت ترينيداد وتوباغو، التي لم تواجه منافسة أيضًا، بمقعد أمريكا اللاتينية والكاريبي ب181 صوتًا.وستُجرى جولة ثانية الأربعاء لاختيار ممثلين عن آسيا، حيث تتنافس الفليبين وقيرغيزستان للفوز بالمقعد المخصص للقارة.وستحل الدول الخمس المنتخبة مكان باكستان والصومال واليونان والدنمارك وبنما اعتبارًا من الـ1 من كانون الثاني 2027.وستنضم هذه الدول إلى الكونغو وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا والبحرين، الأعضاء الخمسة الآخرين المنتخبين لعامي 2026 و2027.