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عربي-دولي
واشنطن: استهداف سفينة مرتبطة بتهريب المخدرات ومقتل اثنين على متنها
Lebanon 24
04-06-2026
|
03:17
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أعلن الجيش الأميركي أنه شنّ هجوماً على سفينة شرق المحيط
الهادي
مما أسفر عن مقتل شخصين، اتهمهما بأنها من "المهربين الإرهابيين".
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وذكرت القيادة الجنوبية
الأمريكية
، في منشور على منصة "إكس"، أن معلومات استخباراتية أكدت أن السفينة "متورطة في عمليات لتهريب المخدرات".
وجاء في بيان القيادة الجنوبية: "في 3 حزيران، وبتوجيه من قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال فرانسيس إل. دونوفان، نفذت فرقة العمل المشتركة (الرمح الجنوبي) ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة".
وأضافت: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق
المحيط الهادئ
، وأنها كانت متورطة في عمليات تهريب مخدرات".
وختمت القيادة الجنوبية بيانها بالتأكيد على أنه "قُتل اثنان من الإرهابيين خلال هذه العملية وأنه لم تُصب أي من القوات العسكرية الأمريكية بأذى".
ودأب الجيش الأمريكي على شن العديد من الهجمات المماثلة منذ تولي
إدارة الرئيس دونالد ترامب
مهامها.
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