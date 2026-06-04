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عربي-دولي

مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)

Lebanon 24
04-06-2026 | 03:13
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تسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموجة من الجدل وذلك عقب حديثه عن الحلبة الضخمة التي يجري تشييدها في حديقة البيت الأبيض الجنوبية لاستضافة حدث قتالي تابع لمنظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، ملمحًا إلى إمكانية بقائها لفترة أطول من المتوقع.
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وشبّه ترامب في مقطع فيديو الحلبة المرتقبة ببرج إيفل الشهير في باريس، مشيراً إلى أن البرج بُني أساساً ليكون منشأة مؤقتة خلال المعرض العالمي عام 1889، قبل أن يتحول إلى أحد أشهر المعالم في العالم. وأضاف مازحًا أن الحلبة الجديدة "تبدو جذابة للكثير من الناس"، وربما "لن يتم تفكيكها أبداً". 

وتستضيف الحلبة فعالية "UFC Freedom 250" المقررة في 14 حزيران ، ضمن احتفالات مرتبطة بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، حيث يجري تجهيز موقع ضخم يتسع لآلاف المتفرجين وسط البيت الأبيض.

وأظهرت صور حديثة حجم المنشأة التي ترتفع فوق محيط البيت الأبيض، مع تجهيزات ضخمة وأقواس معدنية وشاشات عرض عملاقة وزخارف تحمل ألوان العلم الأمريكي؛ ما جعلها محط أنظار وسائل الإعلام والزوار على حد سواء.

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