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عربي-دولي

روسيا: ضربة أوكرانية على سيمفيروبول توقع ضحايا

Lebanon 24
04-06-2026 | 03:53
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روسيا: ضربة أوكرانية على سيمفيروبول توقع ضحايا
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أعلن حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، فجر اليوم الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في هجوم أوكراني استهدف مباني غير سكنية في "سيمفيروبول".
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وقال أكسيونوف، عبر حسابه على  "تلغرام": "نتيجة لضربة معادية استهدفت مباني غير سكنية في سيمفيروبول، تشير البيانات الأولية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين"، مضيفًا أن "فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث".

وتابع أكسيونوف: "أتقدم بخالص التعازي وأصدقها إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات "بيلغورود" و"بريانسك" و"كورسك" و"فورونيغ" و"روستوف" وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

 
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شبه جزيرة القرم

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سبوتنيك

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