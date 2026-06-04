روسيا: ضربة أوكرانية على سيمفيروبول توقع ضحايا

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أعلن حاكم ، أكسيونوف، ، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في هجوم أوكراني استهدف مباني غير سكنية في "سيمفيروبول".وقال أكسيونوف، عبر حسابه على " ": "نتيجة لضربة معادية استهدفت مباني غير سكنية في سيمفيروبول، تشير البيانات الأولية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين"، مضيفًا أن "فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث".وتابع أكسيونوف: "أتقدم بخالص التعازي وأصدقها إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وقالت وكالة " " الروسية إن القوات تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات "بيلغورود" و"بريانسك" و"كورسك" و"فورونيغ" و"روستوف" وشبه بالطائرات المسيّرة والصواريخ.