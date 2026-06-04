الكنيست يقرّ حزمة امتيازات غير مسبوقة لمستوطني الضفة الغربية

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وافق الكنيست في جلسته العامة، مساء أمس الأربعاء، بقراءتيه الثانية والثالثة على مشروع قانون، يمنح مستوطني حزمة امتيازات غير مسبوقة وبأثر رجعي، ابتداءً من كانون الثاني 2026، ويظل ساري المفعول حتى 31 كانون الأول 2027؛ ويجوز لوزير المالية، بموافقة اللجنة المالية، تمديد صلاحية القانون بعد المصادقة عليه لفترات إضافية، بحسب وسائل إعلام عبرية.وبررت القناة السابعة سن التشريع الجديد بـ"دعم المستوطنين على خط المواجهة في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "الاستحقاق" يعود إلى أن غالبية الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية تقع على بعد 2 كيلو متر فقط من السياج الأمني.وإلى جانب امتياز الإعفاءات الضريبية، يمنح مشروع القانون أبناء المستوطنين الطلاب، الانتقال من وإلى في مركبات مصفَّحة تابعة لوزارة الدفاع.ورهن مشروع القانون منح الامتيازات بأن تكون المستوطنة المستحقة "مدرجة ضمن مؤشر التهميش، أو أقل منه"، فضلًا عن إدراجها في تصنيفات اجتماعية واقتصادية متردية، وأن يكون إنشاؤها قانونيًا.كما يحق للمستوطن بموجب مشروع القانون، الحصول على إعفاء ضريبي، وفقًا للنسبة والحد المنصوص عليهما في قانون ضريبة الدخل، مع إمكانية اختياره بين هذا الإعفاء وإعفاء آخر إذا كان يستحق أكثر من إعفاء.وأيد مشروع القانون الجديد 32 عضوًا في الكنيست، بينما عارضه 23 آخرين، بحسب القناة الإسرائيلية السابعة.