تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الكنيست يقرّ حزمة امتيازات غير مسبوقة لمستوطني الضفة الغربية

Lebanon 24
04-06-2026 | 04:39
A-
A+

الكنيست يقرّ حزمة امتيازات غير مسبوقة لمستوطني الضفة الغربية
الكنيست يقرّ حزمة امتيازات غير مسبوقة لمستوطني الضفة الغربية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وافق الكنيست في جلسته العامة، مساء أمس الأربعاء، بقراءتيه الثانية والثالثة على مشروع قانون، يمنح مستوطني الضفة الغربية حزمة امتيازات غير مسبوقة وبأثر رجعي، ابتداءً من كانون الثاني 2026، ويظل ساري المفعول حتى 31 كانون الأول 2027؛ ويجوز لوزير المالية، بموافقة اللجنة المالية، تمديد صلاحية القانون بعد المصادقة عليه لفترات إضافية، بحسب وسائل إعلام عبرية.
Advertisement

وبررت القناة الإسرائيلية السابعة سن التشريع الجديد بـ"دعم المستوطنين على خط المواجهة في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "الاستحقاق" يعود إلى أن غالبية الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية تقع على بعد 2 كيلو متر فقط من السياج الأمني.

وإلى جانب امتياز الإعفاءات الضريبية، يمنح مشروع القانون أبناء المستوطنين الطلاب، الانتقال من وإلى المستوطنات في مركبات مصفَّحة تابعة لوزارة الدفاع.

ورهن مشروع القانون منح الامتيازات بأن تكون المستوطنة المستحقة "مدرجة ضمن مؤشر التهميش، أو أقل منه"، فضلًا عن إدراجها في تصنيفات اجتماعية واقتصادية متردية، وأن يكون إنشاؤها قانونيًا.

كما يحق للمستوطن بموجب مشروع القانون، الحصول على إعفاء ضريبي، وفقًا للنسبة والحد الأقصى المنصوص عليهما في قانون ضريبة الدخل، مع إمكانية اختياره بين هذا الإعفاء وإعفاء آخر إذا كان يستحق أكثر من إعفاء.

وأيد مشروع القانون الجديد 32 عضوًا في الكنيست، بينما عارضه 23 آخرين، بحسب القناة الإسرائيلية السابعة.
مواضيع ذات صلة
الكنيست الإسرائيليّ يُسرّع تمرير قانون لإدارة آثار الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: نرفض العقوبات الأوروبية على مستوطنين في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 3 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على بلدة مادما جنوبي نابلس بالضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

وزارة الدفاع

وزير المالية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

لجنة المال

المستوطنات

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2026-06-04
Lebanon24
05:30 | 2026-06-04
Lebanon24
05:21 | 2026-06-04
Lebanon24
04:45 | 2026-06-04
Lebanon24
04:38 | 2026-06-04
Lebanon24
04:05 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24