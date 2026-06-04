تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
هزّة أرضيّة جديدة ضربت بلداً عربيّاً... كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
04-06-2026
|
05:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضربت هزة أرضية ثانية ولاية باتنة الجزائريّة، فجر اليوم.
وبلغت قوّة الهزّة 4.9 على مقياس ريختر، بحسب بيان
مركز البحث
في
علم الفلك
والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.
Advertisement
وتجدر الإشارة إلى أنّ الهزّة الأولى التي ضربت الولاية يوم أمس، بلغت قوّتها 3.8 عل مقياس ريختر. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هزة ضربت جنوب إيران.. كم بلغت قوتها؟
Lebanon 24
هزة ضربت جنوب إيران.. كم بلغت قوتها؟
04/06/2026 13:29:27
04/06/2026 13:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة ضربت لبنان.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة ضربت لبنان.. وهذه قوتها
04/06/2026 13:29:27
04/06/2026 13:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة ضربت منطقة لبنانية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة ضربت منطقة لبنانية.. هذه قوتها
04/06/2026 13:29:27
04/06/2026 13:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة ضربت لبنان.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة ضربت لبنان.. وهذه قوتها
04/06/2026 13:29:27
04/06/2026 13:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
روسيا اليوم
مركز البحث
علم الفلك
الجزائري
روسيا
الفلك
لايت
تابع
قد يعجبك أيضاً
قلقٌ إسرائيليّ... ماذا يُريد ترامب في لبنان؟
Lebanon 24
قلقٌ إسرائيليّ... ماذا يُريد ترامب في لبنان؟
05:42 | 2026-06-04
04/06/2026 05:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني فقدان الحوثيين للدعم الإيراني؟.. تقرير لـ"National Interest" يُجيب
Lebanon 24
ماذا يعني فقدان الحوثيين للدعم الإيراني؟.. تقرير لـ"National Interest" يُجيب
05:30 | 2026-06-04
04/06/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل: جدل واسع بعد تصنيف عصابات مخدرات كمنظمات إرهابية
Lebanon 24
البرازيل: جدل واسع بعد تصنيف عصابات مخدرات كمنظمات إرهابية
04:45 | 2026-06-04
04/06/2026 04:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الكنيست يقرّ حزمة امتيازات غير مسبوقة لمستوطني الضفة الغربية
Lebanon 24
الكنيست يقرّ حزمة امتيازات غير مسبوقة لمستوطني الضفة الغربية
04:39 | 2026-06-04
04/06/2026 04:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي في رسالة للشعب الايراني: أميركا تسعى لزرع الانقسام بينكم
Lebanon 24
خامنئي في رسالة للشعب الايراني: أميركا تسعى لزرع الانقسام بينكم
04:38 | 2026-06-04
04/06/2026 04:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
Lebanon 24
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
12:00 | 2026-06-03
03/06/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
16:53 | 2026-06-03
03/06/2026 04:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يحدّد "حل حرب لبنان".. ما هو؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يحدّد "حل حرب لبنان".. ما هو؟
15:00 | 2026-06-03
03/06/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسميّة والدعوات لتقديم إستقالتها... هذا ما قالته وزيرة التربية
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسميّة والدعوات لتقديم إستقالتها... هذا ما قالته وزيرة التربية
10:40 | 2026-06-03
03/06/2026 10:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّ لطائرات الحزب".. ماذا كُشف في إسرائيل عن الأمر؟
Lebanon 24
"حلّ لطائرات الحزب".. ماذا كُشف في إسرائيل عن الأمر؟
11:15 | 2026-06-03
03/06/2026 11:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:42 | 2026-06-04
قلقٌ إسرائيليّ... ماذا يُريد ترامب في لبنان؟
05:30 | 2026-06-04
ماذا يعني فقدان الحوثيين للدعم الإيراني؟.. تقرير لـ"National Interest" يُجيب
04:45 | 2026-06-04
البرازيل: جدل واسع بعد تصنيف عصابات مخدرات كمنظمات إرهابية
04:39 | 2026-06-04
الكنيست يقرّ حزمة امتيازات غير مسبوقة لمستوطني الضفة الغربية
04:38 | 2026-06-04
خامنئي في رسالة للشعب الايراني: أميركا تسعى لزرع الانقسام بينكم
04:05 | 2026-06-04
اشتباكات ومعارك في مقديشو
فيديو
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
03:13 | 2026-06-04
04/06/2026 13:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
04/06/2026 13:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
04/06/2026 13:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24