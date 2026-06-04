هزّة أرضيّة جديدة ضربت بلداً عربيّاً... كم بلغت قوّتها؟

ضربت هزة أرضية ثانية ولاية باتنة الجزائريّة، فجر اليوم.

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وبلغت قوّة الهزّة 4.9 على مقياس ريختر، بحسب بيان في والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.وتجدر الإشارة إلى أنّ الهزّة الأولى التي ضربت الولاية يوم أمس، بلغت قوّتها 3.8 عل مقياس ريختر. (روسيا اليوم)