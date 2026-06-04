بسبب حريق... مقتل 12 شخصا داخل دار لرعاية المسنين في سريلانكا

Advertisement

أعلنت الشرطة السريلانكية، عن مقتل 12 شخصا وإصابة ثمانية آخرين جراء حريق اندلع لرعاية المسنين في غرب البلاد.وقال المتحدث باسم الشرطة فريدريك ووتلر، إنه تم إنقاذ 51 من المقيمين في الدار.وأعلنت السلطات القبض على مدير للاشتباه في تسببه في الوفيات نتيجة الإهمال، فيما يجري التحقيق لتحديد أسباب الحريق وملابساته. (روسيا اليوم)