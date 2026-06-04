دعوات لتنسيق إقليمي ودولي لحماية باب المندب والبحر الأحمر

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دعا رئيس الجنوبي العربي في اليمن، عيدروس الزبيدي، إلى استجابة شاملة لمواجهة التهديد الذي تمثّله ووكلائها، تضمن حماية الأمن البحري في ومضيق هرمز.وأشار الزبيدي في بيان له، إلى قيام إيران علنا للمرة الأولى بتسمية عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر كهدف محتمل، "وهو الممر المائي الذي ظل المجلس الانتقالي الجنوبي العربي يحذّر منذ وقت طويل من أنه يمثل النقطة الأكثر عرضة للخطر في منظومة الأمن البحري الإقليمي".وقال الزبيدي إن تأمين أحد طرفي هذا الممر الاستراتيجي وترك الطرف الآخر دون حماية "ليس مجديا"، لأن ذلك سيستمر في منح إيران وحليفها نفوذا خطيرا على الأمن العالمي وإمدادات الطاقة".وأضاف أن قوات المجلس الانتقالي "كانت حتى يناير/كانون الثاني المنصرم، تمثّل القوة الرئيسية القادرة على تأمين الساحل الجنوبي في مواجهة الحوثيين"، إلا أن هذه القوات تعرضت للتفكيك ما أدى إلى خلق فراغ أمني على السواحل الجنوبية في اللحظة نفسها التي تهدد فيها إيران باستغلال هذا الفراغ.وأكد الزبيدي أن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي "يظل القوة الأكثر مصداقية على الساحل الجنوبي؛ فنحن ما زلنا موجودين على الأرض، ونمتلك قدرات عسكرية إلى جانب الدعم الشعبي الجنوبي".وجدد الزبيدي استعداد المجلس للقيام بدوره في حماية هذا الممر المائي الحيوي "وتكثيف تواصلنا مع شركائنا في المنطقة والغرب لتحقيق هذا الهدف، ويشمل ذلك مناقشات لإدراج الجنوب ضمن الحسابات الأمنية الإقليمية".