بعد تقييد صلاحياته الحربية... ترامب: قرار مجلس النواب الأميركيّ غير وطنيّ

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انتقد الرئيس الأميركي تقييد مجلس النواب لصلاحياته الحربية، ووصف القرار "بالعمل غير الوطني".وكتب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال":" بالأمس، في تصويتٍ لا معنى له، صوّت مجلس النواب، أربعة جمهوريين سيئين وجميع ، على تقييد صلاحياتي الحربية، في خضم مفاوضاتي الأخيرة لإنهاء الحرب مع .. من ذا الذي يُقدم على مثل هذا العمل غير الوطني؟"كما اعتبر أن "الديمقراطيين هم مدفوعون بمتلازمة كراهية ترامب"، وقال إنهم "يُفضّلون فشل أميركا على منحه انتصارًا آخر، من بين انتصاراتٍ عديدة".أما عن الجمهوريين الأربعة، فرأى ترامب أنه "عليهم أن يخجلوا من أنفسهم".