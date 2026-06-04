لتجنب الانقلاب الداخلي.. نتنياهو يحصّن نفسه بـثلاثية أمنية

اعتبرت تحليلات إسرائيلية انتخاب المحامي مايكل رابيلو لمنصب "مراقب الدولة"، دليلاً على إصرار على تطويق نفسه بأهل الثقة لضمان الحصانة ضد قوى .

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وينضم رابيلو، ممثل الدفاع عن ، إلى تعيينات شملت رئيس جهاز "الشاباك" ديفيد زيني، ومفوض الخدمة المدنية دورون كوهين، ورئيس الموساد رومان غوفمان، فيما وُصف إعلامياً بتحصين رئيس الوزراء بـ"الثلاثية الأمنية".



وذكرت صحيفة " " أن نتنياهو، الذي يخوض معارك سياسية وقانونية، بات مهووساً بالولاء الشخصي لتقليل خطر أي انقلاب مستقبلي عليه من الصدام مع المؤسسات الأمنية والقضائية.

وفي هذا الإطار، يسعى حالياً لتعيين غيل رايخ رئيساً لمجلس لضمان ولائه الأيديولوجي والسياسي. وفي المقابل، يرى المعارضون أن هذا الاعتماد يقلص احتمالية انتقاد رئيس الوزراء أو تسريب معلومات ضده، وأعلنت شخصيات بارزة في المعارضة تقديم التماس إلى المحكمة ضد تعيين رابيلو.